Арнаутович: Г. Невилл может только критиковать, пусть он остаётся на телевидении

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Марко Арнаутович отреагировал на критику со стороны телевизионного эксперта Гари Невилла. Недавно экс-защитник «Манчестер Юнайтед» заявил, что «Арнаутович думает, что он лучше, чем есть на самом деле».



«Я уважаю Невилла за то, чего он достиг как игрок, он был невероятен в «МЮ», но чего он достиг в качестве тренера «Валенсии»? Он может только критиковать — это 90% того, чем он занят. Не говорю, что Невилл никто, он многого достиг и является легендой, но пусть лучше он остаётся на телевидении», — цитирует австрийца The Telegraph.

В текущем сезоне Арнаутович, который перешёл в «Вест Хэм» летом этого года за £ 24 млн (около € 27 млн), провёл в чемпионате Англии семь матчей и не отметился результативными действиями.