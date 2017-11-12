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Иско получил повреждение и может пропустить встречу сборных Испании и России

Футбол

Полузащитник «Реала» и сборной Испании Иско получил повреждение в товарищеской встрече с соперниками из Коста-Рики (5:0) и может пропустить игру с национальной командой России. Об этом сообщил главный тренер испанской сборной Хулен Лопетеги на послематчевой пресс-конференции в Малаге.

«Иско получил сильный удар. Пока нельзя сказать, что повреждение серьёзно, но состояние футболиста мы оценим завтра, перед вылетом в Россию», — цитирует специалиста официальный «твиттер» сборной Испании.

Иско начал матч со сборной Коста-Рики в стартовом составе и был заменён на 65-й минуте.

Товарищеская встреча сборных России и Испании состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге. Билеты на матч Россия — Испания можно купить на «Чемпионате».

Испания забила пять голов Коста-Рике перед матчем с Россией
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная Коста-Рики - Футбол Сборная России — Футбол ФК Реал Мадрид Иско Хулен Лопетеги Травмы — футбол
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