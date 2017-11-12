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Сборная Испании забила пять голов Коста-Рике, Давид Сильва оформил дубль

Футбол

В Малаге состоялась товарищеская встреча национальных команд Испании и Коста-Рики. Хозяева не оставили шансов соперникам, обыграв представителей Центральной Америки со счётом 5:0.

Давид Сильва выступил ассистентом в эпизоде с первым голом, который забил Хорди Альба уже на 6-й минуте, Альваро Мората удвоил преимущество хозяев в середине первого тайма. После перерыва Сильва записал на свой счёт дубль за четыре минуты, а на 73-й минуте Андрес Иньеста установил окончательный результат.

Результативная передача Сильвы стала для него 27-й в футболке национальной команды, по этому показателю игрок «Манчестер Сити» сравнялся с Хави. Опережает названных футболистов лишь Сеск Фабрегас с 31 голевым пасом в играх сборной Испании.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
11 ноября 2017, суббота. 23:30 МСК
Испания
5 : 0
Коста-Рика
1:0 – Альба – 6, 2:0 – Мората – 23, 3:0 – Сильва – 51, 4:0 – Сильва – 55, 5:0 – Иньеста – 73
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная Коста-Рики - Футбол Альваро Мората Андрес Иньеста Давид Сильва Хорди Альба товарищеские матчи
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