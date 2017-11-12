Сборная Испании забила пять голов Коста-Рике, Давид Сильва оформил дубль

В Малаге состоялась товарищеская встреча национальных команд Испании и Коста-Рики. Хозяева не оставили шансов соперникам, обыграв представителей Центральной Америки со счётом 5:0.



Давид Сильва выступил ассистентом в эпизоде с первым голом, который забил Хорди Альба уже на 6-й минуте, Альваро Мората удвоил преимущество хозяев в середине первого тайма. После перерыва Сильва записал на свой счёт дубль за четыре минуты, а на 73-й минуте Андрес Иньеста установил окончательный результат.



Результативная передача Сильвы стала для него 27-й в футболке национальной команды, по этому показателю игрок «Манчестер Сити» сравнялся с Хави. Опережает названных футболистов лишь Сеск Фабрегас с 31 голевым пасом в играх сборной Испании.