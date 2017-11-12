Во время матча «Торпедо» — «Ротор-2» полиция забирала со стадиона группы людей

Во время матча зоны «Центр» ПФЛ между «Торпедо» и «Ротором-Волгоград-2» (2:1), который сегодня проходил в Москве, сотрудники правоохранительных органов забирали со стадиона целые группы людей. Об этом рассказал болельщик «Торпедо» по имени Сергей.

«Прямо перед матчем и после забирали людей. Из 1000 зрителей около 100 забрали. К трибуне подогнали автобус. Когда болельщики выходили на перерыв — их хватали, увозили в ОВД Даниловская и ОВД Нагатинский Затон. Причиной называют проверку документов. Это на три часа», — рассказал болельщик корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.

Во время матча «Торпедо» — «Ротор» полиция забирала со стадиона группы людей Фото : «Чемпионат»