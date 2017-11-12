Талалаев устроил перепалку с журналистами на пресс-конференции

Пресс-конференция главного тренера “Тамбова” Андрея Талалаева после матча 23-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Енисеем» (0:2) в Красноярске началась с перепалки специалиста с сидящими в зале журналистами.



Талалаев: Понравилась игра вам?



Журналист: Нашей команды.



Талалаев: Вашей команды? 11 на 7 научитесь играть, тогда выигрывать будете.



Журналист: Вы на нас нападать пришли или отвечать на вопросы? У вас есть к нам претензия? Можете вести себя нормально?



Талалаев: Я задал вам вопрос. Какие претензии? Спросил: «Вам понравилась игра?».



Пресс-атташе: Андрей Викторович, это ваша пресс-конференция. Вам задали вопрос — вы отвечаете.



Талалаев: У вас правила какие-то расписаны?



Как сообщает официальный сайт «Енисей», два красноярских спортивных журналиста покинули зал пресс-конференций.

Напомним, что в этом матче у «Тамбова» были удалены двое игроков — Младен Кашчелан и Евгений Овсиенко.

Посмотреть видео можно на канале «Енисея» в YouTube.