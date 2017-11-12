Агент: после подписания контракта с «Ювентусом» Гонсало подбросил меня в воздух

Николас Игуаин, брат и агент нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, рассказал, какие эмоции испытывал аргентинский форвард, когда стал игроком «старой синьоры».

Напомним, что Игуаин перешёл в «Ювентус» из «Наполи» в 2016 году за € 90 млн, которые были прописаны в качестве отступных.

«Первое, что приходит на ум: Гонсало подписал контракт, затем взял меня на руки и подбросил в воздух. Он был очень счастлив.

Гонсало выиграл Серию A в свой первый год в «Ювентусе», затем победа в Кубке Италии и выход в финал Лиги чемпионов. Чего ещё он мог желать?

Он забивал голы в каждом клубе, но «Ювентус» помогает расти. У этого клуба невероятная организация", — цитирует брата Игуаина Football Italia со ссылкой на Tuttosport.