Дракслер не думает об уходе из «ПСЖ» и переходе в «Баварию»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер прокомментировал слухи об интересе со стороны «Баварии». Ранее издание France Football сообщило, что в мюнхенском клубе рассматривают 24-летнего футболиста сборной Германии в качестве замены полузащитнику Франку Рибери.

«Я не думаю о том, чтобы покинуть клуб зимой или летом. Я сконцентрирован на высоких целях, стоящих перед „ПСЖ“.

Сейчас не подходящий момент, чтобы думать о будущем. Но, конечно, Бундеслига всегда интересна", — приводит слова Дракслера интернет-издание Goal.