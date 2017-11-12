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Дракслер не думает об уходе из «ПСЖ» и переходе в «Баварию»

Футбол

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер прокомментировал слухи об интересе со стороны «Баварии». Ранее издание France Football сообщило, что в мюнхенском клубе рассматривают 24-летнего футболиста сборной Германии в качестве замены полузащитнику Франку Рибери.

«Я не думаю о том, чтобы покинуть клуб зимой или летом. Я сконцентрирован на высоких целях, стоящих перед „ПСЖ“.

Сейчас не подходящий момент, чтобы думать о будущем. Но, конечно, Бундеслига всегда интересна", — приводит слова Дракслера интернет-издание Goal.

Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Бавария ФК ПСЖ Юлиан Дракслер Трансферы
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