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Идову: собираюсь остаться в сборной Нигерии на долгое время

Футбол

Защитник «Амкара» Брайн Идову прокомментировал вызов в сборную Нигерии на товарищеский матч с командой Аргентины, который состоится в Краснодаре 14 ноября.

«Я рад приглашению в сборную Нигерии и пребыванию в стане национальной команды. Собираюсь показать себя наилучшим образом и воспользоваться предоставленной возможностью, чтобы остаться в команде на долгое время. Я очень взволнован. Для сборной Нигерии это хорошая возможность подготовиться к чемпионату мира. Надеюсь, что сможем порадовать своих болельщиков», — сказал Идову в интервью пресс-службе национальной команды.

Идову родился, вырос и делал первые шаги в футболе в Санкт-Петербурге. Отец игрока – нигериец, а мать наполовину русская, наполовину нигерийка. С 2010 года 25-летний защитник выступает за «Амкар», куда он перешёл из «Зенита». В нынешнем сезоне Идову сыграл в 14 матчах РФПЛ.

Билеты на матч Аргентина — Нигерия можно приобрести на «Чемпионате».

Защитник «Амкара» Идову вызван в сборную Нигерии на матч с Аргентиной
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар Сборная Аргентины — Футбол Сборная Нигерии - Футбол Брайн Идову
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