Защитник «Амкара» Идову вызван в сборную Нигерии на матч с Аргентиной

Защитник «Амкара» Брайн Идову вызван в сборную Нигерии на товарищеский матч с командой Аргентины. Эта игра состоится в Краснодаре 14 ноября.



«Обращаем внимание, участие 19-го номера красно-чёрных в товарищеской игре на его статус россиянина в играх за клуб не повлияет», — говорится на официальном сайте «Амкара».

Идову родился, вырос и делал первые шаги в футболе в Санкт-Петербурге. Отец игрока – нигериец, а мать наполовину русская, наполовину нигерийка. С 2010 года 25-летний защитник выступает за «Амкар», куда он перешёл из «Зенита». В нынешнем сезоне Идову сыграл в 14 матчах РФПЛ.