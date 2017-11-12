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Защитник «Амкара» Идову вызван в сборную Нигерии на матч с Аргентиной

Футбол

Защитник «Амкара» Брайн Идову вызван в сборную Нигерии на товарищеский матч с командой Аргентины. Эта игра состоится в Краснодаре 14 ноября.

«Обращаем внимание, участие 19-го номера красно-чёрных в товарищеской игре на его статус россиянина в играх за клуб не повлияет», — говорится на официальном сайте «Амкара».

Идову родился, вырос и делал первые шаги в футболе в Санкт-Петербурге. Отец игрока – нигериец, а мать наполовину русская, наполовину нигерийка. С 2010 года 25-летний защитник выступает за «Амкар», куда он перешёл из «Зенита». В нынешнем сезоне Идову сыграл в 14 матчах РФПЛ.

Защитник «Амкара» с российским паспортом Идову впервые вызван в сборную Нигерии
Источник: Официальный сайт ФК "Амкар" Сообщить об ошибке
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Амкар Сборная Нигерии - Футбол Брайн Идову
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