Участие Акинфеева, Кокорина и Фернандеса в матче Россия — Испания под вопросом

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, защитник красно-синих Марио Фернандес и нападающий «Зенита» Александр Кокорин в преддверии товарищеского матча с национальной командой Испании в составе сборной России работают индивидуально. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер россиян Станислав Черчесов.

«Акинфеев, Фернандес и Кокорин сегодня будут заниматься индивидуально в гостинице. Есть определённые вопросы по их состоянию. Остальные — в общей группе. Тренировка будет восстановительного и тактического характера, потому что матч уже завтра», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Матч Россия — Испания состоится 14 ноября и пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:45 мск.



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