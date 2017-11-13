Мозес: звание лучшего игрока года в Африке будет реализовавшейся мечтой для меня

Полузащитник «Челси» и сборной Нигерии Виктор Мозес рассказал, что для него значит стать претендентом на награду издания BBC лучшему африканскому игроку 2017 года.

Помимо Мозеса на приз претендуют Наби Кейта («РБ Лейпциг», Гвинея), Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Дортмунд, Габон), Мохамед Салах и Садио Мане (Египет и Сенегал соответственно, оба — «Ливерпуль»).

«Я очень рад и очень горд. Это был потрясающий год для меня. Мы стали чемпионами, прошли в финал Кубка Англии. Мне очень понравился прошлый сезон, и я очень доволен тем, как всё прошло. Мне бы хотелось продолжать в том же духе. Я много работал, чтобы быть среди претендентов, и, я полагаю, все это видели. Я сыграл важную роль в чемпионстве, и я доволен тем, как идут дела.

В прошлом сезоне мне пришлось немного изменить стиль игры. Я уже привык к этому, но тогда мне пришлось адаптироваться и в обороне, и в нападении. Я знал, что хорошо играю в атаке, но мне пришлось очень упорно трудиться над игрой в обороне, потому что эта позиция предусматривает игру в обороне. Мне кажется, я здорово прибавил, и тренер мне очень в этом помог.

Было бы здорово получить награду и стать лучшим в Африке. Для меня это будет много значить. Я буду хранить это до конца своей жизни, это будет своего рода реализовавшейся мечтой. Посмотрим, что получится в итоге», — цитирует Мозеса сайт «Челси».