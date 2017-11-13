Лебедев: я обратился к Собянину, после матча с Аргентиной было много нареканий

Член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев поделился мнением об организации товарищеского матча между сборными России и Аргентины, состоявшемся в Москве на стадионе «Лужники» и завершившемся поражением россиян со счётом 0:1.

«После матча в „Лужниках“ в Сети появилось много негативных высказываний от болельщиков, которые были вынуждены долго ждать выхода со стадиона, а потом по узкому коридору и в течение полутора часов добирались до самой дальней станции метро, которую только можно представить, хотя были станции ближе и удобнее. Плюс есть нарекания от местных жителей, в частности с Комсомольского проспекта, о том, что их правильно припаркованные машины рядом с домом были эвакуированы в соседние районы якобы по соображениям безопасности в связи с футбольным матчем. Реагируя на все эти обращения, мы с коллегой обратились к ГУ МВД и к мэру Собянину с просьбой разъяснить, кто занимался организацией подобного движения болельщиков, кто принимал решение об эвакуации автомобилей и кто вообще занимался вопросами, связанными с безопасностью вне стадиона. Основные нарекания были именно к той системе, которая была за пределами арены.

В «Лужниках» всё было прекрасно, как и сам стадион. Кроме того обратились с просьбой разъяснить, какие меры будут приняты, чтобы в будущем такого не повторялось. Если такое повторится на чемпионате мира с иностранными болельщиками, это будет позор для страны", — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.