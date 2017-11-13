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Де Хеа: матч сборных России и Испании будет похож на игру «МЮ» с ЦСКА

Футбол

Вратарь сборной Испании и «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился ожиданиями от выездного контрольного матча с Россией (14 ноября).

«Я недавно приезжал сюда, в Россию. Игроки сборной России быстры и техничны. Думаю, завтрашний матч будет похож на игру «Манчестер Юнайтед» с ЦСКА. Тем более соперник снова выступает на своём поле.

У нас для изучения соперника есть главный тренер. Мы проконсультировались у него и представляем, кого опасаться в составе сборной России", — передает слова игрока корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

27 сентября ЦСКА на своем поле проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:4.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ПФК ЦСКА Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Давид де Хеа ЧМ-2018
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