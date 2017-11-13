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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Начо: сборная Испании практически сразу же поняла идею тренера Лопетеги

Футбол

Защитник сборной Испании Хосе Игнасио Начо в преддверии товарищеского матча с командой России (14 ноября) в Санкт-Петербурге поделился мыслями о выходе «Красной фурии» на ЧМ-2018.

«Отборочный цикл наша сборная прошла очень хорошо. Мы практически сразу же поняли идею нашу главного тренера. В товарищеском матче с Коста-Рикой тоже сыграли здорово. Надеюсь, так же будем играть и на чемпионате мире.

Повысит ли мои шансы сыграть с Россией то, что тренер вызвал семь, а не восемь защитников? Я так не думаю. Любой игрок всё равно должен доказывать, что достоин выхода в основе», — передаёт слова игрока «Реала» корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Билеты на матч Россия — Испания можно купить на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Хосе Игнасио Начо Хулен Лопетеги товарищеские матчи
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