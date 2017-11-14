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Сборная Польши уступила Мексике в товарищеском матче

Футбол

Сборная Польши потерпела поражение в товарищеском матче с командой Мексики. Встреча прошла в Гданьске на стадионе «Энерга Гданьск» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 13-й минуте забил нападающий Рауль Хименес. Голевую передачу отдал полузащитник Хавьер Акино.

Напомним, что по итогам квалификации чемпионата мира 2018 года сборные Польши и Мексики обеспечили себе участие на турнире. Поляки выиграли отборочную группу Е в европейской квалификации, а мексиканцы финишировали на первом месте в южноамериканской группе отбора.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
13 ноября 2017, понедельник. 22:45 МСК
Польша
0 : 1
Мексика
0:1 – Хименес – 13
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Мексики — Футбол Сборная Польши — Футбол товарищеские матчи
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