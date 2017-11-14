Бышовец: погода может помочь сборной России в матче с Испанией

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой поделился ожиданиями от товарищеского матча между национальными сборными России и Испании, который состоится сегодня, 14 ноября, на стадионе «Санкт-Петербург».

«Интересно, какие выводы сделали тренеры нашей сборной и игроки после субботнего матча. Сумеют ли последние перерасти, по своему менталитету дойти до уровня футболистов команд Аргентины и Испании. Очень важно, насколько качественно повлияла эта встреча. Наша сборная психологически не была готова к тому, что предложат аргентинцы. А сегодня есть опыт, и мы вправе ожидать более содержательной игры.

Сборная Испании – это одна из лучших команд, для которых не важно, где играть — дома или на выезде. Она всегда владеет инициативой и заставляет соперника испытывать большой цейтнот, играя фактически без мяча. Это дискомфортно влияет на футболистов. Необходим высокий уровень индивидуального мастерства и выбор правильной тактики, чтобы разрушить игровые связи испанцев.

Пусть погода не влияет на качество и содержание игры, но может помочь нашей сборной. Мы знаем подобные примеры, когда к нам приезжали европейские команды на матчи Лиги чемпионов. Они испытывали проблемы, играя в снег и на плохих полях. Погода как-то шансы уравнивает, что, конечно же, хорошо. Я был бы рад, если бы наша команда не проиграла. Сыграть 1:1 было бы замечательно», — рассказал Бышовец.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Испания. Начало — в 21:45 мск.