Россия – Испания: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

14 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» состоится товарищеский матч между национальными командами России и Испании. Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Испания.



Ранее команды встречались друг с другом пять раз. Четыре раза победу одержала сборная Испании, одна встреча завершилась вничью. Последний раз команды встречались 26 июня 2008 года в полуфинале чемпионата Европы. Победу в той игре одержала сборная Испании со счётом 3:0.

Сборная России определилась, в какой форме сыграет против Испании