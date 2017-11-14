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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Аршавин назвал фаворита ЧМ-2018

Футбол

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин, в настоящее время выступающий в «Кайрате», стал гостем передачи «Түнгі студия» на телеканале «Qazaqstan».

В частности, у Аршавина спросили, кто, по его мнению, одержит победу на предстоящем чемпионате мира—2018 в России. Андрей считает, что наилучшие шансы у Франции, потому что это «хорошая, молодая команда с сильными игроками».

Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В турнире примут участие 32 команды, жеребьёвка состоится 1 декабря 2017 года в Государственном Кремлёвском дворце.

Аршавин продлил контракт с «Кайратом»
Источник: Sports.kz Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Франции — Футбол ФК Кайрат Андрей Аршавин ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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