Аршавин назвал фаворита ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин, в настоящее время выступающий в «Кайрате», стал гостем передачи «Түнгі студия» на телеканале «Qazaqstan».



В частности, у Аршавина спросили, кто, по его мнению, одержит победу на предстоящем чемпионате мира—2018 в России. Андрей считает, что наилучшие шансы у Франции, потому что это «хорошая, молодая команда с сильными игроками».



Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В турнире примут участие 32 команды, жеребьёвка состоится 1 декабря 2017 года в Государственном Кремлёвском дворце.

Аршавин продлил контракт с «Кайратом»