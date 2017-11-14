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Сборные Англии и Бразилии объявили стартовые составы на товарищеский матч

Футбол

Сборные Англии и Бразилии объявили стартовые составы на товарищеский матч, который пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Англия: Харт, Гомес, Стоунс, Магир, Уолкер, Дайер, Ливермор, Бертранд, Лофтус-Чик, Рашфорд, Варди.

Бразилия: Алисон, Дани Алвес, Маркиньос, Миранда, Марсело, Паулиньо, Касемиро, Ренато Аугусто, Коутиньо, Неймар, Габриэл Жезус.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23:00 по московскому времени.

В предыдущем товарищеском матче англичане сыграли вничью с немцами (0:0), а бразильцы победили японцев (3:1).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Англии — Футбол Сборная Бразилии — Футбол товарищеские матчи
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