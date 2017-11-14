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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Мбенге: работаю и жду своего шанса на вызов в сборную Сенегала

Футбол

Нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенге прокомментировал выход сборной Сенегала на ЧМ-2018 и оценил свои шансы получить приглашение в национальную команду.

«Все были очень счастливы. Прошло 15 лет с того момента, как наша сборная выступала на чемпионате мира. Мы верим в успех своей команды и мотивируем её достичь хорошего результата.

Я жду своего шанса. Делаю свою работу и стремлюсь к этому. Не менее семи наших игроков выступают в Англии. Это очень высокий уровень. Возможно, поэтому меня не вызывают.

Настрой сборной запредельный. Мы надеемся достойно выступить и превзойти наш предыдущий результат», — заявил Мбенге в видеоинтервью пресс-службе грозненского клуба.

Сборная Сенегала во второй раз в своей истории будет выступать на чемпионате мира. На турнире 2002 года сенегальцы дошли до четвертьфинала.

Сборная Сенегала завоевала путёвку на чемпионат мира в России
Источник: Официальный сайт ФК "Ахмат" Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат Сборная Сенегала — Футбол Аблайе Мбенге
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