Касемиро: надеюсь, Неймар присоединится к «Реалу»

Полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Карлос Касемиро пошутил по поводу того, что ждёт перехода в мадридский клуб своего партнёра по национальной команде Неймара. Нападающий в настоящее время выступает за «ПСЖ», а ранее защищал цвета «Барселоны».

«Надеюсь, Неймар присоединится к „Реалу“, он — настоящая звезда. Мы уже шутили насчёт того, что ждём его в мадридском клубе», — приводятся слова Касемиро на странице Seleção Brasileira‏ в «Твиттере».

Ранее в СМИ сообщалось о напряжённых отношениях бразильского форварда с наставником «ПСЖ» Унаи Эмери.