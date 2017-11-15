Касемиро: надеюсь, Неймар присоединится к «Реалу»

Полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Карлос Касемиро пошутил по поводу того, что ждёт перехода в мадридский клуб своего партнёра по национальной команде Неймара. Нападающий в настоящее время выступает за «ПСЖ», а ранее защищал цвета «Барселоны».
«Надеюсь, Неймар присоединится к „Реалу“, он — настоящая звезда. Мы уже шутили насчёт того, что ждём его в мадридском клубе», — приводятся слова Касемиро на странице Seleção Brasileira в «Твиттере».
Ранее в СМИ сообщалось о напряжённых отношениях бразильского форварда с наставником «ПСЖ» Унаи Эмери.
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