Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Матч Бельгия — Япония мог не состояться из-за террористической угрозы

Футбол

Товарищеский матч между Бельгией и Японией, который был сыгран накануне, мог не состояться. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на бельгийские СМИ. Полиция Брюсселя узнала о запланированной террористической атаке на стадионе «Яна Брейделя» и предупредила полицию Брюгге.

«За час до матча мы не знали, сыграем или нет», — рассказал пресс-секретарь Бельгийской федерации футбола Стефан ван Лоок.

В итоге власти решили провести матч, но усилили меры безопасности на входе на стадион. Из-за этого несколько сотен зрителей пропустили первые полчаса игры. Матч завершился минимальной победой сборной Бельгии — 1:0.

Лукаку стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Бельгии — Футбол Сборная Японии - Футбол Болельщики — Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент