Матч Бельгия — Япония мог не состояться из-за террористической угрозы

Товарищеский матч между Бельгией и Японией, который был сыгран накануне, мог не состояться. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на бельгийские СМИ. Полиция Брюсселя узнала о запланированной террористической атаке на стадионе «Яна Брейделя» и предупредила полицию Брюгге.

«За час до матча мы не знали, сыграем или нет», — рассказал пресс-секретарь Бельгийской федерации футбола Стефан ван Лоок.

В итоге власти решили провести матч, но усилили меры безопасности на входе на стадион. Из-за этого несколько сотен зрителей пропустили первые полчаса игры. Матч завершился минимальной победой сборной Бельгии — 1:0.