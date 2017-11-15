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Радимов: хочется, чтобы все игры сборной России были такими, как против испанцев

Футбол

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче между сборными России и Испании. Встреча состоялась 14 ноября и завершилась вничью — 3:3.

«Не могу сказать, что у нас сборная без слабых мест. Станиславу Черчесову виднее, но главное, на мой взгляд, чего не хватает, – это уверенность в своих силах. Вчера с Испанией сыграли уверено, но если вспомнить матч с Аргентиной, то там – нет. Всё-таки хочется, чтобы все игры были такими, как против испанцев. Реально ли решить эту проблемы за те полгода, которые остались до чемпионата мира? Думаю, наша национальная команда сейчас находится на верном пути.

Во всех линиях сборной России есть свои плюсы и минусы. Раз мы смогли забить испанцам три, значит хорошо, но если пропустили столько же – плоховато. Над всем можно работать. Слава богу, что это ещё только товарищеские матчи. Дальше, думаю, у сборной всё будет хорошо», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Владислав Радимов ЧМ-2018
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