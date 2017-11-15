Новозеландцы смогут попросить выходной на работе, чтобы посмотреть игру с Перу

Болельщики сборной Новой Зеландии получат возможность отпроситься с работы, чтобы посмотреть ответный матч плей-офф с Перу за право сыграть на чемпионате мира 2018 года в России. Матч состоится 16 ноября в Перу.

Федерация футбола Новой Зеландии подготовила бланк, на котором говорится, что работник просит разрешения остаться дома из-за «приступа футбольной лихорадки».

Первый матч между Новой Зеландией и Перу завершился вничью – 0:0. Ответная игра пройдёт в Лиме. Начало – в 05:15 мск.

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