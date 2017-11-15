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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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В Перу объявят выходной день, если сборная выйдет на чемпионат мира — 2018

Футбол

В случае выхода сборной Перу в финальную часть чемпионата мира — 2018 в стране 16 ноября будет объявлен выходной день. Об этом сообщила пресс-служба министерства труда Перу. При этом отмечается, что из-за выходного дня удержания зарплаты производиться не будут.

В первом стыковом матче сборная Перу на выезде сыграла вничью с командой Новой Зеландии (0:0). Ответная встреча состоится 16 ноября и начнётся в 05:15 по московскому времени.

«В случае достижения нашей мечты — выхода сборной в финальную часть чемпионата мира 2018 года, — 16 ноября будет выходным днём в стране», — сказано в заявлении.

Сборная Перу с Фарфаном не смогла обыграть Новую Зеландию в матче плей-офф ЧМ
Источник: Bloomberg Сообщить об ошибке
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Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная Перу - Футбол
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