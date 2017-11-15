Фернандес не полетит с ЦСКА в Хабаровск и может пропустить матч с «Бенфикой»

Защитник Марио Фернандес не полетит с ЦСКА в Хабаровск на выездной матч 17-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (18 ноября) и может пропустить домашнюю игру Лиги чемпионов с «Бенфикой» (22 ноября).

«Защитник Марио Фернандес, который вернулся из расположения сборной с мышечной травмой бедра, будет тренироваться индивидуально под наблюдением медицинского штаба и не полетит с командой в Хабаровск.

Решение о возможности участия Фернандеса в игре с «Бенфикой» будет принято в начале следующей недели», — информирует сайт клуба.