Задай вопрос Александру Кокорину!

Спортивный портал «Чемпионат» предоставляет пользователям возможность задать свои вопросы нападающему петербургского «Зенита» и сборной России Александру Кокорину.



Вы можете присылать свои вопросы игроку на электронный адрес: champvopros@rambler.ru. Вопросы должны быть корректными и по возможности небанальными. Убедительно просим рядом с вопросом указывать своё имя или ник.



В «Зенит» Кокорин перешёл из московского «Динамо» в январе 2016 года. В составе сине-бело-голубых форвард провёл 75 матчей и забил 29 голов. В национальной сборной России Александр выступает с 2011 года. Кокорин был участником чемпионатов Европы—2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.