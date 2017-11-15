Фред: ничего не знаю о том, что мною интересуется «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Шахтера» Фред заявил, что ничего не знает о слухах про интерес со стороны «Манчестер Юнайтед».



«Ничего не знаю о том, что мною интересуется «Манчестер Юнайтед». На данный момент даже не думаю об этом – я полностью сосредоточен на выступлениях за «Шахтер», – цитирует Фреда Football.ua.

В текущем сезоне украинской Премьер-лиги 24-летний Фред Фредерико Родригес Сантос провел 12 матчей (11 — с первых минут), в которых забил один мяч, отдал две голевые передачи и получил четыре желтые карточки.