100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ж. Боатенг: С. Рамос – один из лучших в мире не только благодаря многим успехам

Футбол

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг поделился мнением о том, какие футболисты в данный момент больше других впечатляют своей игрой в обороне. Боатенг, в частности, назвал и защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса.

«Рамос – один из лучших защитников в мире не только благодаря многим командным успехам. Он также забивает важные голы. Кроме того, у испанского футбола есть Херард Пике. Годин одинаково хорош как в «Атлетико», так и в сборной Уругвая. В Италии защитниками мирового класса являются Кьеллини и Бонуччи. Во Франции мне очень импонирует игра Юмтити. На самом деле сейчас много сильных центральных защитников», — цитирует Боатенга Sport Bild.

Ж. Боатенг рассказал о шоке, пережитом им и его одноклубниками из-за Анчелотти
Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Бавария ФК Милан ФК Реал Мадрид Ювентус Джорджо Кьеллини Диего Годин Жером Боатенг Леонардо Бонуччи Самуэль Юмтити Серхио Рамос
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент