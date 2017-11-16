Ж. Боатенг: С. Рамос – один из лучших в мире не только благодаря многим успехам

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг поделился мнением о том, какие футболисты в данный момент больше других впечатляют своей игрой в обороне. Боатенг, в частности, назвал и защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса.

«Рамос – один из лучших защитников в мире не только благодаря многим командным успехам. Он также забивает важные голы. Кроме того, у испанского футбола есть Херард Пике. Годин одинаково хорош как в «Атлетико», так и в сборной Уругвая. В Италии защитниками мирового класса являются Кьеллини и Бонуччи. Во Франции мне очень импонирует игра Юмтити. На самом деле сейчас много сильных центральных защитников», — цитирует Боатенга Sport Bild.