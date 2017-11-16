Венгер – о травме Касорлы: это самая тяжёлая травма, которую я когда-либо видел

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о травме полузащитника Санти Касорлы. В сентябре 32-летний футболист приступил к тренировкам, но вернётся на поле не раньше января. Ранее испанец рассказал, что из-за травмы ему едва не ампутировали ногу.

«Да, это самая тяжёлая травма, которую я когда-либо видел. Это страшнее страшного. Но я знаю, насколько Санти любит играть в футбол. Он пытается тренироваться. Надеюсь, в январе Касорла вернётся. Надеюсь, что те, кто говорят, что он больше не будет играть, ошибаются», — цитирует Венгера Football Espana.