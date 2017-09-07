Касорла вернулся к тренировкам, но выйдет на поле не раньше декабря

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла приступил сегодня к тренировкам, однако сможет выйти на поле не раньше декабря нынешнего года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный тренер лондонской команды Арсен Венгер.
Испанец получил травму ахилла в матче группового этапа Лиги чемпионов с болгарским «Лудогорцем» (6:0) 19 октября и после этого на поле не выходил.
В прошлом сезоне 32-летний футболист провёл в чемпионате Англии всего восемь матчей, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.
Касорла: не думаю, что вернусь на поле в ближайшие пять месяцев