Роналдиньо: если Месси решит уйти из «Барселоны», я поддержу его

Бывший нападающий «Барселоны» и посол клуба Роналдиньо поделился мнением о том, что лидер каталонцев Лионель Месси может покинуть команду. Контракт 30-летнего аргентинца действует до лета 2018 года.

«Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что он мой близкий друг. И как близкий друг, я всегда радуюсь его счастью. Если Месси решит уйти в другой клуб, я поддержу его, и неважно, что я являюсь послом «Барселоны». Но я бы хотел, чтобы он остался. Где бы Месси не оказался, он будет играть решающую роль в футболе», — цитирует Роналдиньо Goal.