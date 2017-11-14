Президент Ла Лиги: если меня не обманули, Месси уже продлил контракт с «Барсой»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продлил контракт с каталонцами. Об этом рассказал глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

«Месси уже продлил контракт. Все бумаги являются официальными. Если меня не обманули, то это так», — цитирует Тебаса Marca.

Ранее генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау сообщил, что клуб планирует предложить Лионелю Месси пожизненный контракт. Аргентинец играет в первой команде «Барселоны» с 2004 года, а его договор истекает в конце текущего сезона.

В начале октября пожизненный контракт с «Барселоной» подписал полузащитник Андрес Иньеста.