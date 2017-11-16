Россиянка Карпова признана лучшим игроком тура в испанской Примере

Нападающая «Валенсии» Надежда Карпова признана лучшим игроком 9-го тура испанской Примеры.

Напомним, что футболистка сборной России оформила дубль в матче высшего испанского дивизиона против «Бетиса» 12 ноября.

22-летняя Карпова открыла счёт на 2-й минуте, а на 62-й сумела оформить дубль. «Валенсия» на своём поле одержала победу со счётом 5:2.

Как сообщает официальный «твиттер» Ла Лиги, более 4 тыс. человек проголосовали за Карпову в голосовании за лучшего игрока тура.

«Поздравляем форварда Надежду Карпову — она признана лучшим игроком тура в чемпионате Испании! Так держать!» — написано в «твиттере» женской сборной России.