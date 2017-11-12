Дубль россиянки Карповой помог «Валенсии» победить «Бетис»

Нападающая женской сборной России Надежда Карпова, выступающая за испанскую «Валенсию», оформила дубль в матче высшем дивизиона против «Бетиса».

22-летняя Карпова открыла счёт на 2-й минуте, а на 62-й сумела оформить дубль. «Валенсия» на своём поле одержала победу со счётом 5:2.

Команда россиянки занимает шестое место в таблице первенства, отставая от первого места на 11 очков.

Напомним, что Карпова перешла в «Валенсию» из «Чертаново» в сентября. Свой первый гол за испанскую команду она забила 30 октября.