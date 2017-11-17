Ибсон: за свою карьеру плакал два раза, первый был в дерби «Спартак» — ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Ибсон, в настоящее время выступающий за американский клуб «Миннесота Юнайтед», признался, что хорошо запомнил матч 1/2 финала Кубка России между красно-белыми и ЦСКА (3:3, 4:5 по пенальти), состоявшийся в 2011 году.



«Встреча с ЦСКА останется со мной навсегда. Мы уступали, потом я забил — и мы уже выигрывали. Много эмоций. Когда счёт стал 3:2, это был такой момент… Я не играл, а тут вышел в дерби и забил. Очень жаль, что мы уступили по пенальти. Я за карьеру плакал только два раза: в московском дерби и когда вернулся в 2012 году во „Фламенго“ – клуб, который меня воспитал», — сказал Ибсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Видео гола Ибсона можно посмотреть в YouTube.

Полное интервью с Ибсоном читайте на «Чемпионате» в скором времени.