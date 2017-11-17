Бывший полузащитник «Спартака» Ибсон, в настоящее время выступающий за «Миннесоту Юнайтед», рассказал, как американцы восприняли невыход своей сборной на ЧМ-2018.
«Никто здесь не ожидал, что сборная США провалит отборочный турнир! С такими футболистами команда должна была проходить на ЧМ-2018. Не воспринимают ли американцы невыход сборной на мундиаль как часть соперничества с Россией? Сколько я наблюдаю, в этом ракурсе никто не рассуждает. Здесь невыход сборной США не воспринимается как часть политического противостояния. Об этом вообще никто не говорит.
Пока в США футбол уступает баскетболу и хоккею, но ситуация меняется. Открываются футбольные школы. У нас даже в первом сезоне в MLS было 21-22 тыс. зрителей на каждом матче. А «Атланта» в этом году установила рекорд лиги – 71 тысяча!» — сказал Ибсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Ибсоном читайте на «Чемпионате» в скором времени.
Ибсон: в США невыход сборной на ЧМ-2018 не считают частью противостояния с РФ
Бывший полузащитник «Спартака» Ибсон, в настоящее время выступающий за «Миннесоту Юнайтед», рассказал, как американцы восприняли невыход своей сборной на ЧМ-2018.