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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Ибсон: в США невыход сборной на ЧМ-2018 не считают частью противостояния с РФ

Футбол

Бывший полузащитник «Спартака» Ибсон, в настоящее время выступающий за «Миннесоту Юнайтед», рассказал, как американцы восприняли невыход своей сборной на ЧМ-2018.

«Никто здесь не ожидал, что сборная США провалит отборочный турнир! С такими футболистами команда должна была проходить на ЧМ-2018. Не воспринимают ли американцы невыход сборной на мундиаль как часть соперничества с Россией? Сколько я наблюдаю, в этом ракурсе никто не рассуждает. Здесь невыход сборной США не воспринимается как часть политического противостояния. Об этом вообще никто не говорит.

Пока в США футбол уступает баскетболу и хоккею, но ситуация меняется. Открываются футбольные школы. У нас даже в первом сезоне в MLS было 21-22 тыс. зрителей на каждом матче. А «Атланта» в этом году установила рекорд лиги – 71 тысяча!» — сказал Ибсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Ибсоном читайте на «Чемпионате» в скором времени.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная США — Футбол Ибсон ЧМ-2018
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