Вместе с Линекером ведущей жеребьёвки финальной стадии ЧМ-2018 будет Командная

Ведущими жеребьёвки финальной части чемпионата мира — 2018 будут, как уже сообщалось, бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер, а также телеведущая Мария Командная.

«Как футболисту мне повезло дважды принять участие в финальных турнирах чемпионата мира. Мне очень приятно оказаться причастным к ещё одному, теперь уже в качестве ведущего, который объявляет на сцене результаты жеребьёвки. Помню томительное ожидание — какие соперники достанутся моей команде, и поэтому знаю, какое волнение вызывает процедура жеребьёвки», — цитирует Линекера пресс-служба ФИФА.

«Жеребьёвка — это уникальное событие. Миллионы болельщиков, затаив дыхание, следят за этой церемонией, ведь именно в этот момент официально начинается чемпионат мира. Я уверена, что футбол — это международный язык, который объединяет людей со всего мира. Сейчас настал тот момент, когда все мы можем говорить на языке футбола. Очень рада, что мне выпал шанс стать ведущей одного из важнейших спортивных мероприятий. Хочу показать болельщикам, насколько красива моя страна и насколько мы рады провести здесь чемпионат мира. Мы очень любим своё дело и очень любим футбол. Поверьте, это будет поистине уникальное событие», — отметила Командная.