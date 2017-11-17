Обамейянг: не понимаю решение «Боруссии» отстранить меня от игры

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг прокомментировал решение руководства не включать его на игру 12-го тура немецкой Бундеслиги со «Штутгартом». Причиной такого решения послужило опоздание игрока на тренировку.

«В прошлом году я понял позицию клуба, потому что не соблюдал правил и опоздал на тренировку. Но сейчас этого не было. Я не хотел опоздать. Не понимаю решение руководства», — цитирует Обамейянга Bild.

Габонский футболист приехал на тренировку в 14:20, хотя занятие было запланировано на 14:00. Обамейянг же думал, что тренировка была назначена на 14:30.

Матч «Штутгарт» — «Боруссия» состоится 17 ноября. Начало – в 22:30 мск.