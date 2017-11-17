«Севилья» открыла дело на 198 человек за перепродажу билетов фанатам «Спартака»

«Севилья» открыла собственное расследование в отношении 198 владельцев абонементов на матчи испанского клуба, которые использовали свои сезонные билеты для перепродажи болельщикам «Спартака» перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Расследование может привести к таким санкциям, как временная или постоянная приостановка действия абонементов.

До матча УЕФА запретил продажу билетов для болельщиков «Спартака» на гостевой сектор. Причиной было то, что в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» (1:1) на гостевой трибуне использовалась пиротехника. Помимо этого из красно-белого сектора была запущена ракета в центр поля, приземлившаяся рядом с главным арбитром встречи Денизом Айтекином.

«Севилья» хотела бы поблагодарить большинство обладателей абонементов за их терпение и поведение во время матча, избегая, по возможности, любых инцидентов, происходящих в ту ночь", — говорится на официальном сайте клуба.