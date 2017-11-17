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Вальверде – болельщикам: не волнуйтесь по поводу контракта Месси с «Барселоной»

Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде посоветовал болельщикам команды не волноваться по поводу ситуации с контрактом нападающего Лионеля Месси. Тема о подписании каталонцев нового соглашения с форвардом обсуждается на протяжении последних нескольких месяцев, однако официального сообщения о пролонгации соглашения ещё не было.

«Хотел бы сказать болельщикам «Барселоны», что не стоит волноваться на тему контракта Месси с клубом. Посмотрите, как он играет, и поймёте, что Лионель об этом не беспокоится. Наблюдать за его игрой – удовольствие», — цитирует Вальверде Goal.

Ранее издание Mundo Deportivo сообщило, что руководство «Барселоны» во главе с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу работает над тем, чтобы предложить Месси контракт на всю жизнь. Форвард якобы фактически продлил контракт до 2021 года и уже играет с улучшенными финансовыми условиями.

«Барселона» намерена предложить Месси контракт на всю жизнь
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Лионель Месси Эрнесто Вальверде Болельщики — Футбол
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