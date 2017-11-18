Шюррле: как топ-команда, дортмундская «Боруссия» не имеет права так играть

Полузащитник «Боруссии» Андре Шюррле прокомментировал поражение дортмундского клуба в матче в Штутгарте на старте 12-го тура Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 1:2, «Боруссия» не может победить в пяти матчах чемпионата Германии кряду.



«Такая игра нас очень расстраивает. После пропущенного быстрого гола мы неплохо сыграли в первом тайме, жаль, что не сумели забить больше одного гола. Вторая половина матча была просто ужасна, в нашей ситуации мы не имеем права так играть. Мы допустили слишком много ошибок и пропустили второй мяч — тогда началась игра в харакири. От одних ворот до других и обратно без полузащиты.



Как топ-команда, «Боруссия» не должна допускать таких вещей, поскольку у соперников в матчах против нас появляется шанс», — цитирует футболиста клубная пресс-служба.

«Штутгарт» — «Боруссия» — 2:1. Безвыигрышная серия дортмундцев достигла 5 матчей