«Штутгарт» — «Боруссия» — 2:1. Безвыигрышная серия дортмундцев достигла 5 матчей

Дортмундская «Боруссия» проиграла «Штутгарту» в матче 12-го тура Бундеслиги. Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Голами в составе «Штутгарта» отметились Чадрак Аколо и Йосип Брекало, у гостей единственный мяч забил Максимилиан Филипп.

«Боруссия» (20 очков), которая не смогла выиграть в пятом подряд матче чемпионата Германии, занимает третье место в турнирной таблице первенства. «Штутгарт» набрал 16 баллов и поднялся на 11-ю строчку.