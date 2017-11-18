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«Штутгарт» — «Боруссия» — 2:1. Безвыигрышная серия дортмундцев достигла 5 матчей

Футбол

Дортмундская «Боруссия» проиграла «Штутгарту» в матче 12-го тура Бундеслиги. Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Голами в составе «Штутгарта» отметились Чадрак Аколо и Йосип Брекало, у гостей единственный мяч забил Максимилиан Филипп.

«Боруссия» (20 очков), которая не смогла выиграть в пятом подряд матче чемпионата Германии, занимает третье место в турнирной таблице первенства. «Штутгарт» набрал 16 баллов и поднялся на 11-ю строчку.

Германия - Бундеслига. 12-й тур
17 ноября 2017, пятница. 22:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 – Аколо – 5, 1:1 – Филипп – 45+3, 2:1 – Брекало – 51
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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