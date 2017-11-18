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Бош: это очень болезненное поражение дортмундской «Боруссии», но мы не сдаёмся

Футбол

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош прокомментировал поражение своей команды от «Штутгарта» (1:2) в гостях в стартом матче 12-го тура Бундеслиги. Команда из Дортмунда не может победить уже в пяти встречах немецкого первенства.

«Это поражение оказалось очень болезненным. Мы приехали побеждать, поэтому крайне разочарованы. Если вы обратите внимание, что мы получили в свои ворота смешные голы. Обидно после неплохого первого тайма, вторая же половина матча получилась неудачной. Но мы должны продолжать бороться и не сдаёмся», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.

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Источник: Официальный сайт ФК "Боруссия" Дортмунд Сообщить об ошибке
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