Оляс: Фекир — символ «Лиона» и, конечно, никуда в январе не уйдёт

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс дал понять, что его клуб не намерен расставаться с капитаном Набелем Фекиром, забившим 11 голов в 11 матчах Лиги 1 текущего сезона.



«Конечно, он останется в январе, и ничто не говорит о том, что игрок уйдёт в конце сезона. У Фекира действующий контракт, и он счастлив в «Лионе». Набиль успешен в футболе, он капитан команды, который сумел вернуть себя в нужное русло. У него отличные перспективы в «Лионе», он символ клуба», — отметил функционер в интервью SFR Sport.



Ранее сообщалось об интересе к персоне Фекира со стороны ряда ведущих клубов, включая «Арсенал».