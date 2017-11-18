«Динамо» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и грозненского «Ахмата» на матч 17-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «Арена Химки» сегодня, 18 ноября.

«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Ташаев, Терехов, Луценко, Обольский.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев, Семёнов, Анхель, Сампайо, Бериша, Роши, Швец, Исмаэл, Мбенге.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Ахмат». Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.