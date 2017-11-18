Гунько: «Спартак-2» забил чистый гол, и арбитр не поставил чистый пенальти

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал гостевое поражение от «Енисея» (1:2) в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

«Сложно комментировать матч… Могу только сказать, что обе команды играли в футбол, и судье не нужно было вмешиваться. Я пришёл на пресс-конференцию не просто так, а после того, как посмотрел спорные эпизоды. Разумеется, никакого нападения на вратаря не было и в помине, мы забили чистый второй гол. Кроме того, мы рассчитывали в этой встрече на быстрые атаки, и в одной из них наш нападающий заработал чистый пенальти, который арбитр не поставил. А первый гол в наши ворота был забит Кутьиным из офсайда.

Конечно, наш соперник имеет в своём составе высококвалифицированных футболистов и по праву занимает первое место. Но мы готовились к этому матчу. Ребята настраивались на него. Провели достойную игру. Отдали все силы. Получали травмы: Лихачёву разбили голову, а Мамин надорвал приводящую мышцу. А в итоге потерпели очередное поражение. Хотя, на мой взгляд, его не заслуживали", — приводит слова Гунько официальный сайт «Спартака».