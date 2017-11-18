«Спартак-2» в матче с «Енисеем» потерпел пятое подряд поражение в ФНЛ

В матче 24-го тура ФНЛ лидер первенства «Енисей» в Красноярске со счётом 2:1 обыграл московский «Спартак-2», потерпевший пятое кряду поражение. На 76-й минуте Александр Кутьин вывел хозяев вперёд, на 81-й Владислав Пантелеев счёт сравнял, а победу команде Дмитрия Аленичева две минуты спустя принёс Александр Новиков.

В другом матче 24-го тура ФНЛ «Олимпиец» в Ярославле одержал волевую победу над местным «Шинником» со счётом 2:1. На пятой минуте Марат Шайморданов вывел хозяев вперёд, а на 73-й и 74-й минутах Игорь Беляков оформил дубль, который принёс победу нижегородской команде.

В Новосибирске местная «Сибирь» с минимальным счётом обыграла «Ротор-Волгоград». Единственный мяч был забит на 90-й минуте.

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