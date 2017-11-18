Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Спартак-2» в матче с «Енисеем» потерпел пятое подряд поражение в ФНЛ

Футбол

В матче 24-го тура ФНЛ лидер первенства «Енисей» в Красноярске со счётом 2:1 обыграл московский «Спартак-2», потерпевший пятое кряду поражение. На 76-й минуте Александр Кутьин вывел хозяев вперёд, на 81-й Владислав Пантелеев счёт сравнял, а победу команде Дмитрия Аленичева две минуты спустя принёс Александр Новиков.

В другом матче 24-го тура ФНЛ «Олимпиец» в Ярославле одержал волевую победу над местным «Шинником» со счётом 2:1. На пятой минуте Марат Шайморданов вывел хозяев вперёд, а на 73-й и 74-й минутах Игорь Беляков оформил дубль, который принёс победу нижегородской команде.

В Новосибирске местная «Сибирь» с минимальным счётом обыграла «Ротор-Волгоград». Единственный мяч был забит на 90-й минуте.

С таблицей ФНЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
18 ноября 2017, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
2 : 1
Спартак-2
Москва
1:0 – Кутьин – 76, 1:1 – Пантелеев – 81, 2:1 – Новиков – 83
ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
18 ноября 2017, суббота. 13:00 МСК
Шинник
Ярославль
1 : 2
Олимпиец
Нижний Новгород
1:0 – Шайморданов – 5, 1:1 – Беляков – 73, 1:2 – Беляков – 74
ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
18 ноября 2017, суббота. 13:00 МСК
Сибирь
Новосибирск
1 : 0
Ротор-Волгоград
Волгоград
1:0 – – 90
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Олимпиец Спартак-2 ФК Енисей ФК Ротор-Волгоград ФК Сибирь Шинник
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент