Слуцкий: я тоже расстроен, но нужно фокусироваться на позитивных вещах

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный результат в матче 17-го тура Чемпионшипа с «Ипсвич Таун» (2:2).

«В последнее время у нас было много проблем, и сегодня мы снова не выиграли, но считаю, что выступили лучше, чем в предыдущих трёх матчах. Мы сделали шаг вперёд, так как показали действительно хороший футбол. Понимаю разочарование результатом, но нужно фокусироваться на позитивных вещах. Я тоже расстроен. У меня хорошие отношения с игроками, но у нас не так много времени — следующий матч уже через три дня.

В следующую среду владелец клуба встретится с фанатами, и, надеюсь, они разойдутся, пожав руки. Если у нас не будет проблем внутри клуба, это пойдёт на пользу всем. Владелец понимает, насколько фанаты важны», — цитирует россиянина Hull Daily Mail.