Бердыев: Бесков выстраивал команду год, а я не Бесков, нужно больше времени

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал ничью в матче 17-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счетом 0:0. Гости не смогли победить в четвертом матче турнира подряд.

«В целом есть удовлетворение от игры, структурно правильной игры в некоторых моментах. Исключение составляют некоторые отрезки второго тайма. Но от результата нет удовлетворения. Замена судьи – не наша прерогатива. Что касается спорных моментов, вообще, хотелось бы, чтобы игра рукой как-то едино трактовалась. С «Ростовом» нам дают пенальти за то, что был удар в грудь Кудряшову, потом мяч в руку попал – пенальти. В сторону соперника сколько таких моментов было: Григалава в первом тайме, Хагуш во втором просто на угловой рукой выбивает мяч – пенальти нет. Как-то едино трактуйте, а то получается, что судья сам принимает решение, спорное решение. Единой трактовки нет, поэтому возникают такие ситуации.



Чего не хватает в атаке? Этого и не хватает – точности. Но еще раз повторяю, самое главное, ребята знают, как надо играть. Качество придет. Главное, понимать структурное построение. Все поэтапно. Бесков выстраивал команду год, я не Бесков, поэтому нужно больше времени», — цитирует тренера сайт клуба.